Kuzineli sobaları hazırlayın! Kestane nasıl çizilir tek tek anlatıyoruz

Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla, klima veya elektrikli ısıtıcı kullanmayanların evinde sobalar yerlerini almaya başladı. Ancak sobalar sadece ısınmak için değil, üzerinde türlü şeyler ısıtmak veya pişirmek için de kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi ise kestane. Peki kestane en doğru şekilde nasıl çizilir?

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Kış aylarının vazgeçilmezi kestane, severek tüketilen ve oldukça faydalı olan besinlerin arasında yer alıyor. Özellikle kışın kuzine sobaların bölmesinde pişirince daha lezzetli olduğu iddia edilen kestanelerin doğru olarak nasıl çizildiği ise merak ediliyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kestaneler de hasat edilmeye başlandı. Kış mevsimi gelince yanmaya başlayan sobaların vazgeçilmez bir ritüeli vardır. Kestaneniz ne kadar taze olursa o kadar basit pişer ve lezzetli olur. Bu yüzden kestaneyi tam mevsiminde tüketmeniz oldukça önemlidir. Kestaneyi alırken kabuğunun sert olmasına ve dış görüntüsünde çok fazla ağ olmamasına dikkat edin. Şayet kabuğu çok inceyse, tuhaf ve acı acı bir kokusu varsa almamaya dikkat edin. Kestane, sert ve havayı içine almayan bir kabuğa sahiptir. Bu sebeple iyi pişmesi veya havaya patlayarak birtakım kazalara sebebiyet vermemesi için doğru şekilde çizilmesi gerekir.

Doğru çizmenin önemi

Kestane doğru kesilmediği zaman kestanenin yenmesi, açılması zor bir hal almaktadır. Kestaneyi yerken kabuk tadı gelmemesi için nasıl çizileceğine dikkat etmeniz tavsiye ediliyor. Peki, kestane nasıl çizilir? Kestane yapımının püf noktaları nelerdir? İşte, kestane çizimi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Kestane nasıl çizilmeli?

Derin bir kaba soğuk su koyun.

Kestaneleri kabın içine boşaltın.

Kestaneleri su dolu kabın içine koyduktan sonra karıştırın.

Kestane yapmanın püf noktaları