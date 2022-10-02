Teröristlerden Türkiye'ye sızma girişimi: 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te 11'i DEAŞ 4'ü PKK'lı 15 teröristin yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Türkiye’ye geçiş arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edinilen 11'i DEAŞ'lı, 4'ü PKK'lı 15 terörist Gaziantep'te yakalanarak tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te 11'i DEAŞ 4'ü PKK'lı 15 teröristin yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü El-Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, Suriye’de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasadışı yollardan Türkiye’ye geçiş arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edildi.

6'sı sözde yönetici

Bu kapsamda, Suriye El-Bab ve Cerablus’ta 29 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; -sözde- 2’si Örgüt Şer-i Emiri, 1’i İstihbarat Sorumlusu, 1’i Zekat Sorumlusu, 2’si Sosyal Medya Sorumlusu ve 5’i Savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alınırken; sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet Kaleşnikov P.Tf., 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur