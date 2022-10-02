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Böyle festival olmaz olsun! İşte dünyanın en korkunç festivali! +18 görüntüler

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Böyle festival olmaz olsun! İşte dünyanın en korkunç festivali! +18 görüntüler

ENDONEZYA'daki Çinliler tarafından Ay Takvimi'ne göre ilk ayın 15. günü düzenlenen "Cap Go Meh Festivali" dünyanın en korkunç festivali olabilir. Dehşete düşüren görüntüler görenlerin tüylerini diken diken ediyor.

Böyle festival olmaz olsun! İşte dünyanın en korkunç festivali! +18 görüntüler

Dünyanın en korkunç festivali Çinliler tarafından "Cap Go Meh Festivali" olabilir. +18 görüntülere neden olan festivale katılım yoğun oluyor.

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Böyle festival olmaz olsun! İşte dünyanın en korkunç festivali! +18 görüntüler

Korkunç festivale katılanlar vücutlarına çeşitli aletler batırarak dehşet verici görüntüler sergilerken bunlarla vücutlarını arındırdıklarına inanıyorlar. 

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Böyle festival olmaz olsun! İşte dünyanın en korkunç festivali! +18 görüntüler

Yüzde 80'i Müslüman olan Endonezya'da Çinli azınlık ülkenin değişik bölgelerinde geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. 

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Böyle festival olmaz olsun! İşte dünyanın en korkunç festivali! +18 görüntüler

İşte dünyanın en korkunç festivalinden dehşete düşüren +18 görüntüler...

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