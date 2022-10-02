Bülent Ersoy'dan olay konser açıklaması! "Tercüman yok mu?"

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından konserinin iptal olması ilgili bir paylaşımda bulundu. Açıklamadaki kelimeleri anlamakta güçlük çeken takipçileri, 'tercüman yok mu?' şeklinde yorumlar yaptı.

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Sanatçı Bülent Ersoy, İstanbul'da vereceği konserini yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamaması üzerine iptal etti. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, iptal haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Ancak Bülent Ersoy'un açıklamasındaki Osmanlıca kelimeler takipçilerini bir hayli zorladı.

"Konserimi tek taraflı iptal ettim"

Konserin iptal olma sebebinin yapımcı Murat Yağcı ile anlaşamaması olduğunu açıklayan Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm.

Takipçileri açıklamayı anlamadı

Bülent Ersoy'un duyursu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Diva'nın Osmanlıca kelimeler kullanmasına dikkat çekti. Açıklamayı anlayamadıklarını söyleyen kullanıcılar, "Okumakta zorlandım" ve "Tercüman yok mu" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Ersoy'un paylaşımı

Sahnede göğüsleri açılmıştı

Geçtiğimiz gün İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy, sahnede olduğu ve şarkılarını seslendirdiği esnada elbisesinin ipleri kopmuştu. Elbisesi kopan sanatçının, sahnede göğüsleri birden açılmıştı. Ersoy'un korumaları duruma müdahale etmek için sahneye fırlamış, o anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyememişti.

Hayranı dudağından öpmüş

70 yaşındaki Diva lakabı ile bilinen Bülent Ersoy'un yıllar önce verdiği bir konserde hayranı tarafından dudağından öpüldüğü görüntüler de geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti. Görüntülerde konserde sahne kenarına gelen ünlü ismin elini tutarak biranda sahneye fırlayan bir hayranı Diva'yı dudaklarından öptüğü görünüyor. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığı yüzünden okunan Bülent Ersoy ise gülerek karşılık vermekle yetindiği dikkat çekti. Nereden veya kim tarafından paylaşıldığı bilinmezken o görüntüler sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.