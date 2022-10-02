Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Sergen Yalçın Hull City'nin hocası oluyor

Acun Ilıcalı, Şota'yı kovduktan sonra sahibi olduğu Hull City'nin teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ı getiriyor. Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'dan başka e çevrildi. Daily Mail'in teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi isimler yer aldı.

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Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra uzun süredir futboldan uzak yaşam sürüyordu. Siyah beyazlılarla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan 49 yaşındaki genç teknik direktörün yeni takımı için İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

Hull'un da yer aldığı Yorkshire bölgesinin en önemli Haber kaynaklarından Yorkshire Post, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti. Acun Ilıcalı'nın potansiyel adayları arasında Sergen Yalçın'ın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Hull City'nin menajerliği adına Sergen Yalçın'ın ardından en güçlü ikinci adayın ise Carlos Corberan olduğu belirtildi. Corberan, geçtiğimiz sezon Huddersfield ile play-off finaline kadar yükselmiş fakat yaz aylarında takımdan ayrılarak Olympiacos'un başına geçmişti.

Sergen Yalçın için Milli Takım iddiası

2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı Beşiktaş 'tan Aralık 2021'de ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi son günlerde Milli Takım ile de anılmaktaydı.