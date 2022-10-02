Diyet bozduran revani ile parmaklarınızı yemeye engel olamayacaksınız

Her ne kadar tatlı sevenler, kilo aldırması sebebiyle zor da olsa bu besinlerden uzak dursa da, bazı tatlılara asla engel olamıyor. Özellikle hafif tatlılarla küçük kaçamaklar yapanlar, birkaç lokma yemek şartıyla diyete aldırmadan tatlıları mideye indiriyor. İşte size diyeti unutturacak klasik revani tarifi…

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Tatlılar, dolaplarda eksik olmayan besinler arasında yer alırken, diyet yapanlar mümkün olduğunca şekerli yiyeceklerden uzak duruyor. Ancak bazı tatlılar var ki ne kilo, ne de diyet dinliyor.

İşte onlardan birisi; klasik revani malzemeleri ve tarifi…

Klasik revani için malzemeler:

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

2 su bardağından 2 parmak eksik un

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

2 damla limon suyu

Klasik revani yapılışı:

İlk önce klasik revani tatlısının şerbetini hazırlayın. Derin bir kap içine 4 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırıp, sonrasında kaynamaya bırakın. Şerbetin kaynamaya başlamasının ardından ocağın altını kısın. 2-3 damla limon suyu ilave edin. Daha sonra4 dakika kadar daha kaynatın ve şerbeti ocaktan alıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Klasik revani tatlısının hamurunu hazırlamak için; derin bir kap içine 4 adet yumurta kırın. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edin. Mikser ile 3-4 dakika kadar güzelce çırpın. Sonrasında 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip, yeniden çrpın. Ardından 1 su bardağı irmik koyun. 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya ve 2 su bardağından 2 parmak eksik unu eleyerek, ilave edin. Mikser ile iyice karıştırın. Hamurun kıvamının akıcı yoğun olmasına dikkat edin

Hazırlanan klasik revani tatlısı karışımını yağlanmış büyük kare borcam içine boşaltın. Karışımın kaba iyice yayılmasını sağlayın. Daha önceden sıtılmış 170-180 derece fırına bırakın. Üzeri kızarana dek yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Tatlının pişip, pişmediğini kürdan batırarak öğrenebilirsiniz. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir.

Tam ölçülü klasik revani tatlısının pişmasinin ardından fırından çıkartın. 2 dakika kadar bekletin. Sonrasında oda ısısında soğumuş olan şerbeti azar azar üzerine dökün. Şerbet tatlı için net ölçüdür. Ne az ne de fazladır. Tatlının şerbeti yavaş yavaş çektiğini göreceksiniz. Tatlı şerbeti çekip, soğuyana kadar dinlendirin.

Klasik revani tatlısı şerbetini iyice çekip, tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek, servise hazır hale getirebilirsiniz. Revani tatlısının içine tercihe göre portakal ya da limon kabuğu rendeleyebilirsiniz.

Klasik revani ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 12 kişilik klasik revani için geçerlidir.