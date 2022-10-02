BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  GÜNCEL

Adana'da internet kafeye patlayıcı atıldı! Ortalık birbirine girdi

Adana'da internet kafeye patlayıcı atıldı! Ortalık birbirine girdi

ADANA'da bir internet kafeye yanıcı cisim atılması sonucu patlama oldu ardından da yangın çıktı. Yangınla birlikte yoğun duman altında kalan işyeri itfaiye tarafından söndürüldü.

Abone ol

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, internet kafe olarak kullanılan iş yerindeki yangını söndürdü. Hasar oluşan iş yerinde yapılan ilk incelemede, içeriye yanıcı cisim atılması sonrası patlama meydana geldiği ve yoğun duman çıktığı tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı
Filenin Sultanları grubunu lider tamamladı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: İki yol var
Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: İki yol var
Okan Buruk: Tüm takımların sorunu Türk oyuncu değiştirme
Okan Buruk: Tüm takımların sorunu Türk oyuncu değiştirme
İmran Han hakkında tutuklama emri!
İmran Han hakkında tutuklama emri!
Başakşehir tekrar kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü!
Başakşehir tekrar kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü!
Dünyaca ünlü Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Dünyaca ünlü Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!
Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok
Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok
Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere operasyon başlattı!
Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelere operasyon başlattı!
Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu