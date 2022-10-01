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Başakşehir tekrar kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü!

Başakşehir tekrar kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

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Ankaragücü ile Başakşehir, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Başakşehir 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Okaka ve 81. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 45. dakikada Tolga Cigerci'den geldi.

Başakşehir bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 17'ye çıkardı. Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Macheda), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 73 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 86 Jese), Sowe

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Lima), Biglia, Aleksic (Dk. 56 Deniz Türüç), Berkay Özcan (Dk. 84 Caiçara), Traore, Chouiar (Dk. 56 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 77 Keny)

Goller: Dk. 3 Okaka, Dk. 81 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 78 Keny (Medipol Başahşehir), Dk. 57 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

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