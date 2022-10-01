Sinan Engin hanım köylü çıktı! 25 yıllık eşiyle ilgili itiraf şaşırttı

Seda Sayan ile olan evliliği 1995 yılında biten Sinan Engin, iki yıl sonra Ayşe Engin ile dünyaevine girmişti. Eski futbolcu, 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Alışveriş yapmayı çok seven Engin, "Hanım duymasın!" diyerek, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Abone ol

Eski futbolcu mesleğini bırakarak kariyerine yorumculuk yaparak devam ediyor. 1990 yılında Seda Sayan ile evlenmiş, aynı yıl çocukları Oğulcan dünyaya gelmişti. 1995'te çift boşanmış, 25 Ağustos 1997 tarihinde Ayşe Engin ile nikah masasına oturmuştu. Elif isminde bir kızları olan Sinan-Ayşe Engin çifti, evliliklerinde 25 yılı geride bıraktı.

25. yıl paylaşımı

Ayşe Engin, Sinan Engin'le 25. yılını instagram hesabından kutlamıştı. Nikâh törenlerinde çekilen bir fotoğrafı "Seninle 25'inci yıl" notu ile Instagram hesabından paylaşmıştı. Sinan Engin ise evlilik yıl dönümü kutlaması için hazırlanan ve üzerinde "Ah ne günler daha yaşanacak. Hem de doya doya. Ah ne günler" yazan pastanın fotoğrafını yayınlamış ve eşini de etiketleyerek, kalp emojisiyle birlikte yayınlamıştı.

Sinan Engin'den itiraf

Sinan Engin, Bloomberght HT'de ekranlara gelen "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. 57 yaşındaki eski futbolcunun, yeni kıyafetlerini eşi Ayşe Engin uyurken eve gizlice soktuğunu itiraf etti. Sinan Engin eşini kızdıracak itirafta bulunurken ekledi:

''Marka sahibi arkadaşlarım bana kıyafet gönderiyor. Çok özel şeyleri kendim alıyorum. Çok hem de, kavga ediyoruz. Hanım duymasın! Programımız cumartesi, pazar ve pazartesi. O uyuduğu için kıyafet paketlerini gece çıkarıyorum. hanım alabilir, ama bana kızıyor. Benim giyinme odam ayrıdır. 'Bunlar ne! Yazık, günah! Bunlara bu kadar para verilir mi?' diye söyleniyor. Görmesin diye etiketleri falan koparıyorum. Güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum. Bazı giydiklerimi de dağıtıyorum; arkadaşlarıma veriyorum, bazı yerlere yolluyorum.''

Yeni kıyafet tutkusu: Eşi uyurken gizlice getiriyormuş

Sinan Engin "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Alışveriş tutkusuyla söylediği sözler çok şaşırttı. "Hanım duymasın! Hanım uyurken paketleri gizlice giyinme odama getiriyorum. Bana kızıyor çok kıyafet aldığım için, ben de yeni etiketleri koparıyorum. Güzel giyinmeyi, iyi giyinmeyi seviyorum" diye konuştu.

''Sinan dünyanın en iyi babası''

Seda Sayan 2020 yılında eski eşi Sinan Engin ile olan oğulları Oğulcan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Eski eşinin 56'ncı yaşını, "Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin, sağlıkla yaşa inşallah" mesajıyla kutlamıştı. Sayan'ın, Sinan Engin'in eşi Elif Engin'i de Instagram gönderisine etiketlemesi dikkat çekmişti.