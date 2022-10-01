Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti

Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu İbo Show'un oryantali Didem Kınalı oldu. Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in her programına gittiğini ifade etti. Kınalı, programla ilgili bir de itirafta bulundu. Daha önce programda kapalı giyindiği için gündeme gelen oryantal Didem ilginç bir itirafta bulundu.

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İbrahim Tatlıses'in programındaki Didem Kınalı, 12 yaşındayken konsomatrislik yapmaya zorlandığını bir programda anlatmıştı. Katıldığı programda, 10 yaşında babasının çoraplarını göğsüne koyarak sahneye çıktığını anlatan oryantal Didem, "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti.

İbo Show'un oryantallerinden Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Daha önce programda kapalı giyindiği için gündeme gelen oryantal Didem ilginç bir itirafta bulundu. Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna ilginç cevap verdi.

Bazen montaj oluyor

Armağan Çağlayan'ın ''İbo Show'un her bölümünde var mısınız?'' sorusuna "Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkçası da sebebini de sormadım" dedi.

Kınalı her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü...

"İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım."

"Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."

''Bana bakınca bir şey mi uyanacak?''

Oryantal Didem'de Bülent Serttaş sorulunca güzel isim sahnede yaşadığı başka bir olayı anlattı. Kınalı konuşmasında "Çok tuhafıma gitti. Şey diye düşünüyorsun acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak?" dedi.

Geçtiğimiz yıl İbo Show'a katılan Bülent Serttaş, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için şekilden şekle girmiş ve sürekli başka yöne bakmaya çalışarak magazingündemine bomba gibi düşmüştü.

Armağan Çağlayan'a katılan Didem Kınalı'ya yaşanan bu anlar soruldu. 90'lı yıllara damga vuran İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da yaptığı dansla tanınan Didem Kınalı sahnede yaşadığı buna benzer başka bir olayı anlattı.

Yaşadığı şaşkınlığı anlattı

"Çok yakın zamanda böyle bir şey başıma geldi. Sürekli çıktığım yere Araplar geliyor genelde kapalı ablalar. Çok kapalı olup da izleyenler alkışlayanlar çok oldu fakat bu son sahnemde asla izlemediler. Masalarında eşleri de yoktu kadın kadına çıkmışlar. Kafasını çevirip asla dönüp bakmadılar. O benim çok tuhafıma gitti. Şey diye düşünüyorsun acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak? Acaba lezbiyen mi diye düşündüm. Ya lezbiyen duygularını saklıyor bana bakınca başka bir şey hissedecek diye düşündüm."