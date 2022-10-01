Şebnem Ferah'ın sevgilisi onu bakın kimle aldatmış! Hepimizin yakından tanıdığı o isim yine ihanetle anıldı

Şebnem Ferah, müzik yapım şirketi genel direktörü Süha Yavuz ile beraberken Yavuz ve Ebru Gündeş'in ilişkisini televizyondan öğrenmişti. Üç kişinin arasında geçen aşk hikayesinin ardından Şebnem Ferah "Ben Şarkımı Söylerken" isimli parçasını yazmıştı.

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Şebnem Ferah, müzik yapım şirketi genel direktörü Süha Yavuz ile beraberken Yavuz ve Ebru Gündeş'in ilişkisini televizyondan öğrenmişti. Üç kişinin arasında geçen aşk hikayesinin ardından Şebnem Ferah "Ben Şarkımı Söylerken" isimli parçasını yazmıştı. Şebnem Ferah ihaneti televizyondan öğrenince yıkılmıştı.

Şebnem Ferah'ın üzücü hikayesi

Güçlü sesiyle tanıdığımız Şebnem Ferah, geçmişinde birçok kaybı içeriyor. İlk albümünü 24 yaşında çıkaran Ferah, bu albümde yer alan "Deli Kızım Uyan" şarkısını, o esnada komada olan ablasına yazmıştı. Albümden iki sene sonra ablasını kaybeden şarkıcı, ikinci albümünden sonra da Yalova depreminde babasını kaybetti.

O sıralarda 25 yaşında genç bir şarkıcı olan Ebru Gündeş, 1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmişti. Sahnelere birkaç ay ara verdikten sonra Gündeş yine eski günlerine dönmüştü.

Şebnem Ferah ile arkadaştı

Universal Müzik yapım şirketinde arkadaş olan Şebnem Ferah ve Ebru Gündeş, 1996 yılından 2003 yılına kadar aynı yapım şirketinde çalışıyordu. Bu sırada Şebnem Ferah, Universal Müzik'in Genel Direktörü Süha Yavuz ile yakınlaşmış ve ikili yeni bir ilişkiye başladı. Şarkıcı geçirdiği zor günlerden sonra ilk kez hayata tutunuyordu. 2001 yılında çıkardığı Perdeler isimli albümünde ”Günaydın Sevgilim” şarkısını Yavuz'a yazmıştı. Çiftin ilişkisi sorunsuzca ilerlerken, Şebnem Ferah televizyondan sevgilisinin Ebru Gündeş ile beraber olduğunu öğrendi. Ferah aynı anda iki şok yaşamıştı; hem bir arkadaşıyla aldatılıyor hem de bunu bir televizyon programından öğreniyordu. Bu olayların ardından Ebru Gündeş’in "Ahdım Olsun" albümü Universal Müzik tarafından piyasaya sürüldü. Ebru Gündeş, Universal Müzik’in avukatı ve Süha Yavuz’un da yakın arkadaşı Ömer Durak ile de bir ilişki yaşamıştı. Bu yüzden önce, herkes bunu bir reklam ilişkisi olarak değerlendirdi ancak ikilinin evlilik hazırlığı içinde olduğu söylendi.

Yeni albümü milyonlarca satılan Gündeş bir tarafa, Şebnem Ferah ise evinden çıkmıyor ve insanlarla gerekli olmadığı müddetçe konuşmuyordu. Şarkıcının dördüncü albümü iptal olmuştu. Ferah için tam bir gerileme zamanıydı. Güneş ve Yavuz çifti asla evlenemedi. Oysaki, Gündeş gelinliğini bile seçmişti. Seçtiği bu gelinliği Universal Müzik’in avukatı ve Süha Yavuz’un da yakın arkadaşı Ömer Durak ile evlenirken giydi. Çift 2002 yılında dünyaevine girdi.

Yaşadığı zor günleri uzun seyahatler sonrasında atlatan Ferah, Türkiye'ye yazdığı birçok şarkıyla geri döndü. Ferah, konu hakkında hiç konuşmadı. Onun yerine Universal Müzik’ten çıkan ”Kelimeler Yetse" albümünü çıkardı.

Ben Şarkımı Söylerken isimli efsane parça, o zamandan kalan ve Ferah'ın hiç söylemediği sözlerinin bir eseri. İroniktir ki albümün yapım şirketinin başında olan Süha Yavuz, bu şarkıyı dinlemek zorunda kalmıştı.