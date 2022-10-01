Kuru öksürük varsa sıcak suya katın için! Sinir otunun yok artık dedirten faydası

birçok uzman tarafından kullanılması önerilen şifalı bir bitki olan halk arasında sinir otu olarak bilinen bu şifalı bitki güzellikten sağlığa kadar birçok alanda kullanılıyor. Öksürük, balgam, bronşit, nefes tıkanması gibi rahatsızlıkları gidermek için de tüketilen sinir otunun diğer faydalarına bakalım...

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Halk arasında sinir otu genellikle mide ağrılarına ve kuru öksürük gibi rahatsızlıklar sırasında tüketilir. Bu ot, kozmetik ve dondurma endüstrisinin yanı sıra ilaç endüstrisinde de ham madde olarak kullanılır. Üst solunum yolu hastalıklarına karşı ıhlamurdan daha güçlüdür. Hastalıklarına ve sorunlarına alternatif tıp ile çözüm bulmak isteyenler doğanın mucizelerinden faydalanmak istemiştir.

Hakkında araştırma yapılan şifalı bitkilerden biri de sinir otudur. Antibakteriyel özellikler taşıyan sinir otunun kozmetik alanında çok yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sinir otu ilaç sektörü için de olmazsa olmaz bitkiler arasında yer alır.

Alternatif tıpta sıkça kullanılan sinir otu, inflamatuar ve antibakteriyel sayesinde bağışıklık sistemini temizler. Peki sinir otunun bilmediğiniz diğer faydaları nelerdir?

Sinir otu nasıl kullanılır?

Sinir otu tüm aktarlarda kolaylıkla temin edilebilen bir bitkidir. Sinir otunun en yaygın kullanımı çay olarak tüketilmesidir.

Sinir otu çayı yapmak için 2 ya da 3 yaprak sinir otu ile bir fincan kaynar su yeterlidir. Çayı demlemek için daha önce kaynattığınız su içerisine sinir otunu atın ve ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakın. Şekerli bir tat ile tüketmek isterseniz içerisinde bal ekleyebilirsiniz.

Cilt için kullanmak isterseniz bir pamuk yardımı ile sorunlu bölgelere sürerek 10 ila 20 dakika arasında bekletebilirsiniz.

Sinir otunun faydaları

- Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan apse, çıban ve dolama gibi ciddi cilt hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılır.

- Bazı bölgelerde bu ota siğil otu denilmesinin nedeni siğil gibi cilt hasarlarına iyi gelir.

- Bağırsaklarda biriken parazitler bir süre sonra taş ve kum oluşumuna neden olur. Ayrıca gaz sancılarına neden olan bu parazitleri vücuttan atmak için de uzmanlar bu otun çayını önerir. İdrar yolu ile bu parazitleri vücuttan atar.

- Özellikle Ekim ve Şubat ayları arasında sıklıkla yaşanan üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Eylül ayından itibaren düzenli tüketildiğinde kış boyu bağışıklığı hastalıklara karışı korur.

- Öksürük, balgam, bronşit, nefes tıkanması gibi rahatsızlıkları gidermek için de tüketilen bu otun çayı göğüsü yumuşatarak rahatsızlıklardan hasar almadan atlatılmasını destekler.

- Son yıllarda artan rahim ve rahim kanserinde yapılan araştırmalar sonucunda iyileştirici etkisi olduğu görülmüştür.

- Kalp hastalıklarına neden olan damar tıkanıklığını önleyerek, kan seviyesini dengeler ve ani felç, inme gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Şeker hastalarının da rahatlıkla kullanabileceği bu ot uzman kontrolünde kullanılmalıdır.

- Ayrıca akne ve iltihaplı sivilce tedavisinde de sinir otu ile hazırlanan suyu tonik olarak kullanabilirsiniz.

- Nasır, pişik ve böcek sokmalarında da kullanılır.