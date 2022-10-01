Defne yaprağındaki mucize yakın ve 10 dakika bekletin! Bakın ne oluyor...

Son zamanlarda evdeki kötü enerjiyi atmak için defne yaprağı yakma olayı yeniden trend oldu. Ortamdaki kötü enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiğine inanılan defne yaprağı yakmağın islamda da yeri olduğu söyleniyor. Peki defne yaprağı yakmak başka hangi durumlarda yapılır?

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Binlerce yıllık bir gelenek ya da ritüel olan defne yaprağı yakmak hala günümüze kadar kalmış ve mistik havasını devam ettirmiştir. Özellikle son günlerde yeniden trend olan defne yaprağı yakma olayı kötü enerjiden ve nazardan korunmak için yapılıyor. Kötü enerji ve nazardan koruyan defne yaprağı tütsüsü, ortamdaki negatif enerjiyi pozitife dönüştürerek kişilerin rahatlamasını sağlar. Peki cüzdana defne yaprağı konur mu? Defne yaprağı para getirir mi?

Bakteri ve mantara karşı korur

Defne yaprağının iltihaplanmalara, bakterilere ve mantara karşı çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat yanmış defne yaprakları olayı kesinlikle başka bir boyuta taşır. İçerik olarak defne yaprağı sağlık açısından çok faydalıdır. Çayını içebilir, yemeklerinize katabilirsiniz.

Defne yaprağı yakmanın faydaları

Nazardan Korur İslam dininde nazardan uzun uzadıya bahsedilir. Nazarın kendisi mistik bir konu olmasının yanında nazardan korunmak için de mistik bazı ritüeller yapılır. Bunun en eski olanı defne yaprağı ve adaçayı yakmaktır. Adaçayı ve defne yaprağının evde bulunan nazar, kötü enerjiden arındırarak ortamda bulunan kişilerin rahatlamasını sağlar.

Ortamdaki stresi azaltır

Stresi Azaltır Defne yaprağı yakmak, ortamdaki kötü enerjiyi azalttığı için kişilerin daha dingin ve sakin hissetmesini sağlar. Özellikle stresli ortamlarda çalışanların kafalarının rahatlamasına yardımcı olur. Defne yaprağı tütsüsünün insanlar üzerinde stresi azalttığı ve enerjilerinin yükselttiği gözlemlenmektedir. Antiseptik Ortamdaki tüm olumsuz havayı temizleyen defne yaprağı, soyut temizliğin yanında somut olarak da hava kirliliğini temizler.

Mikrop kırıcı özelliği de var

Defne yaprağının mikrop kırıcı özelliği sayesinde defne yaprağı tütsüsü de ortamdaki kiri ve mikrobu temizleyerek daha temiz bir hava sahası sunar. Böceklerden Korur Antik Mısır ve Antik Yunan medeniyetlerinde mevsimlik olarak doldurulan ambar ve depoların uzun aylar hatta yeri gelinde uzun yıllar muhafaza edilmesi için böcek ve benzeri zararlı canlılardan muhafaza edilmesi için defne yapraklarından istifade edilirdi. Ambarda saklanan buğday, un gibi besinlerin içlerine defne yaprağı koymanın yanında ambarların içine defne yaprağı tütsüsü yakılırdı. Böylece ambarlar böcek, sinek ve güve gibi canlılardan korunurdu.

Defne yaprağının faydaları

Kül tablasına bir kaç tane defne yaprağını koyup yakın ve 10 dakika bekleyin. O mis koku odaya yayılırken sizden de bakın hangi dertleri alıp götürecek?

*Baş ağrısına çok iyi gelir. Defne yaprağı yandığı zaman yaydığı güzel koku vücudun daha fazla sineol, pinen, elimisin salgılanmasını sağlar. Bu baş ağrısı ve yorgunluğa iyi gelir. Sizi rahatlatır ve ağrınızı alır.

*Solunum sistemini rahatlatır. İçerdiği mycrene ile akciğeri ve nefes yollarını temizler. Daha rahat nefes almanızı sağlar. Aynı zamanda çok iyi bir balgam sökücüdür.

*Kötü kolestrolü, kandaki glükoz ve trigliserid seviyesini düşürdüğü bilinir. Bunun için çayını içebilir yada yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

İçeriğindeki antioksidanlar insulin üretimine arttırır.

*Diyabeti kontrol altına alır.

*Kalbi daha iyi çalıştırır.

*Defne yaprağındaki rutin ve kafeik asit kalp fonksiyonlarını daha iyi çalışmasını sağlar. Rutin, kılcal damarları güçlendirir. Kafeik asit ise; kolestrolü düzenler.

*Defne yaprağı çayı eklem ağrılarına çok iyi gelir.

*Diş ağrısını da giderir.

*Bağışıklık sistemine iyi gelir.

*Defne yaprağı A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminlerin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça güçlü bir etkileri vardır.

*A vitamini başta burun, gözleri, boğazı, ağız boşluğunu, sindirim sistemi olmak üzere akciğer zarını korur. Bu sayede bakteriyel ve viral enfeksiyonları önler.

*Sindirimi rahatlatır.

*Mide ve bağırsak sorunlarını çözer.

*Şişkinliği alır.

*Saçınızı şampuanladıktan sonra içerisinde defne yaprağı bekletilmiş soğuk su ile saçınızı durularsanız kepek sorunu diye bir şey kalmaz.

*Uykusuzluğu da giderir.

*Uykusuzluk için birebir...

*Çayı da tütsüsü de sizi rahatlatır, gevşetir, sakinleştirir.