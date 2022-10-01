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Patatesin suyunu dökmeyin yüzünüze sürün 5 yaş birden atın!

Patatesin suyunu dökmeyin yüzünüze sürün 5 yaş birden atın!

Birçok yemeklerin vazgeçilmez malzemesi olan patatesi sevmeyen yoktur. Ayrıca patatesin pişmediği ev de neredeyse yoktur. Onlarca farklı yemek için kullanılan patatesin aslında suyunun da birçok mucizeye sebep olduğunu biliyor muydunuz? Meğer güzelliğin reçetesi patates suyunda gizliymiş bakın nasıl...

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Eğer bu zaman kadar patatesi sadece yemeklerde kullanıyorsanız şahane bir cild için mucizeyi kaçırıyorsunuz demettir. Oysa ki patates suyunun lekelerden yanıklara ve göz altı morluklarına kadar birçok cilt sorununda güçlü bir etkisi var.

Cilde beyazlık ve aydınlık verir

Asya ülkeleri cilt beyazlığı için nişastanın gücünden yararlanıyor. Patatesin içerisindeki nişasta bu konuda doğal bir çözüm sağlıyor. Patates suyunu bir pamuğa döküp yüzünüzü silebilir ya da yüzünüzü patates suyu ile yıkayabilirsiniz. Böylece cilt toksinlerden arınarak parlak bir görünüme kavuşacaktır.

Patates suyu ile lekelere elveda

Patates suyu cilt lekeleri için doğal bir losyondur. Patates suyunu cilt lekeleriniz için kullanabilir ve şekerin günden güne azaldığını görebilirsiniz. Bunun için bir patatesi ezerek suyunu çıkarın ve pamukla cildinizin lekeli bölümlerine uygulayın.

Cilt lekelerinin en büyük sebeblerinden biri güneşe maruz kalmaktır. Patates suyu güneş lekeleri hatta güneş yanıkları için de doğal bir tedavi yöntemidir. Yine aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

Göz altı morluklarına son

Patatesin göz altı morluklarına iyi geldiği genelde bilinen bir gerçektir. Uykusuzluk, yorgunluk, stres, uzun yolculuklar göz altı morluklarına neden olur. Patates suyunun göz altı morlukları için kullanarak bakımızını doğal yollardan yapabilirsiniz.

Bunun için bir pamuk ve patates suyu yeterli olacaktır. Patates suyuna batırılmış pamukları gözlerin altındaki mor kısımlarda bekletin ve göz altı morluklarına sonsuza kadar veda edin

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