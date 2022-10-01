CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fatih Furkan ile fotoğrafını paylaştı ve "Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız." ifadelerini kullandı.