Kek kalıbından komşular da hasetinden çatlayacak! Tam kıvamında kakaolu kek tarifi

Yiyen herkesin tarifini isteyeceği, canınız kek istediğinde bir çayla birlikte kısa sürede hazırlayabileceğiniz keklerin hem en lezzetlisi hemde en kolayı olan şip şak kakaolu kekinin tarifini öğrenmeyen kalmasın! İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kakaolu kekin tarifi...

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Hem çayın hem kahvenin yanına en yakışan lezzetlerden biri olan atıştırılmalıkların vazgeçilmezi kek herkesin en sevdiği hafif tatlı atıştırılmalıkların arasında yer alıyor. Fakat her kek tarifini çayın yanına on dakikada yapıp koymak neredeyse mümkün değil.

Çay saatlerinde vazgeçilmeziniz olacak kolay, pratik ve hızlı hazırlanan bir tarif arıyorsanız kakaolu keki tamda siz göre bir tarif. Çay saatlerinizde midenizi şenlendirecek mutfakla arası iyi olmayanların bile kolayca yapabileceği babata keki değişik ve sağlıklı içeriği ile de sizleri kendine hayran bırakacak. İşte mutfağınızın vazgeçilmezi olacak kakaolu kekinin tarifi...

Kakaolu kek için gerekli malzemeler

3 adet yumurta

2 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı tahin

1 portakal kabuğu rendesi

2 tane havuç rendesi

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı ceviz kırığı

1 avuç çekirdeksiz kuru üzüm

2 adet vanilya

2 adet kabartma tozu

Gerektiği kadar un

Kokusu evi saracak kek nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri bir kapta köpürene kadar çırpalım. Sütü, sıvıyağı tahini koyup çırpmaya devam edelim. Portakal kabuğu rendesini havuç rendesi, üzümü ve cevizi koyup tekrar çırpalım. Daha sonra kabartma tozu ,vanilya ve unu ekleyip iyice çırpalım. Kek kalıbını yağlayıp harcı dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Afiyet olsun.

Kek kalıptan nasıl kolay çıkar?

Kekinizi fırından aldıktan sonra bir tabağın üzerine ters çevirin ve üzerine nemli bir bez koyun. Çıkarır çıkarmaz nemli bir bezin üzerine de koyabilirsiniz. Bu şekilde de rahatlıkla çıkacaktır. Bu işlemi yaparken kenarlardan bir bıçak yardımıyla hafifçe yapışan yerleri ayırmaya da gayret edin.

Bir diğer yöntem de içi su dolu bir kabın içerisine keki oturtmak. Ancak bu aşamada dikkat etmek gereken bir nokta var. Suyun kekin üzerine çıkmaması gerekiyor. Aksi takdirde kekiniz su alır ve lezzeti bozulur. Bu şekilde de bir süre bekletirseniz kekinizi rahatlıkla çıkarabilirsiniz.