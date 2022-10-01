BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmesine ilişkin, "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakanlık, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin 2014'de yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "2014'de benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

Ukrayna'nın yüzde 15'ini topraklarına kattı

Rusya, Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti
Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

İlgili Haberler
NATO'dan Rusya'ya rest! Ukrayna için flaş açıklama Rusya'nın 'ilhak' hamlesi sonrası ABD harekete geçti: Yaptırım kararı! Rusya lideri Vladimir Putin'in son dakika açıklaması dünyayı sarstı! 4 bölge Rusya topraklarına katıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'da kutlama
Foto Galeri Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'da kutlama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de eki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü
Edirne'de eki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kocaeli'de halk otobüsüne ve durağa çarpan otomobilin sürücüsü öldü
BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye çağrı! Tansiyonu düşürün
BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye çağrı! Tansiyonu düşürün
Çipras'tan Türkiye ile ilgili itiraf: 2021 yılında fırsatı kaçırdık
Çipras'tan Türkiye ile ilgili itiraf: 2021 yılında fırsatı kaçırdık
Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi
Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu! Pişmanım dedi
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den
Acun Ilıcalı, hastaneden fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, hastaneden fotoğraf paylaştı
Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti
Didem Kınalı'dan büyük ifşa! İbo Show'un o görüntüleri montajla attı iddiası şok etti
Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak
Vladimir Putin yeni kararneyi imzaladı: 120 bin kişi askere alınacak