Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'da kutlama

Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde, referandum düzenlendi.

Sözde referandumlarda sandık çıkış anketlerine göre, tüm bölgelerde halk katılıma onay verdi.