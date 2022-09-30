Rusya lideri Vladimir Putin'in son dakika açıklaması dünyayı sarstı! 4 bölge Rusya topraklarına katıldı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakını resmen duyurdu. Vladimir Putin'in açıklamalarını dünya ajansları son dakika olarak geçti. Putin, Zaporizhzhia, Kharkiv, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya Federasyonu'na "katıldığını" duyurdu. Putin, son dakika açıklamasında, “Bu temel insan hakkıdır ve tarihi bir haktır” dedi. Bu açıklama ile birlikte AB ülkeleri liderleri ayağa kalktı. Gelen açıklamada "Bu kararı asla tanımayacağız' denildi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan ilhak ettiği topraklara ilişkin son dakika açıklaması dünya gündemine oturdu. Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya’nın Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları, Kremlin Sarayı’ndaki törende imzaladı. Putin, törende yaptığı açıklamada Zaporijye, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya Federasyonu'na "katıldığını" duyurdu. Vladimir Putin'in son dakika olarak duyurulan açıklamaları şöyle:

Sonsuza kadar Rusya'nın

-Rusya Donetsk, Luhansk, Zaporozhye ve Kherson bölgesinde yapılan seçimleri müzakerelerde tartışılmayacak. Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan insanlar sonsuza dek bizim vatandaşlarımız olacaklar. Kiev rejimine askeri faaliyetlerini derhal durdurma ve müzakere masasına dönme çağrısını yapıyorum.

Batı bizi kıskanıyor

-Batı, Rusya’yı özgür bir ülke olarak değil, kolonisi olarak görmek istiyor. Rusya, Batı’ya gerekli değil ancak bizler için gerekli. Batı, Rusya'nın büyüklüğünü kıskanıyor. Rusya uygarlık ülkesidir. En üst düzeyde varılan anlaşmalar artık geçersizdir. Tarihsel birliğimizi yeniden kurmak için her şeyi yapacağız.

Rusya ihanet etmeyecek

-Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson halklarının seçimlerini tartışmayacağız. Seçim yapılmıştır ve Rusya onlara ihanet etmeyecek. Batı kasıtlı olarak etnik grupları ortadan kaldırdı, onları uyuşturucuya bağımlı hale getirdi. Rusya, Batı’nın çifte standartları hatta üçlü standartlarıyla belirlediği kurallara göre yaşamayacak

Kadirov ağlayarak izledi

Vladimir Putin'in Ukrayna'dan savaşla ilhak ettiği 4 bölgenin Rusya'ya bağlandığını duyurması sırasında Çeçen lider Kadirov'un ağlaması dikkat çekti.

AB LİDERLERİ : BU İLHAKI TANIMIYORUZ AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi. AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını duyurdular. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

*"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz." Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi. Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladığı esnada Kremlin Sarayı önünde de kutlamalar vardı. Kızıl Meydan'da törenin ardından gerçekleştirilen miting ve konsere çok sayıda Rus ellerinde bayraklarla destek için katıldı.