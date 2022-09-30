Dilşah Ercan ölmedi PKK'da görevi başında! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete kumpas suçlaması

CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda adı geçen terörist Dilşah Ercan'ın Mersin saldırısında bulunmadığı PKK'da "görevi başında" olduğu terör örgütü tarafından açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı CHP'ye kumpas kurmakla suçladı.

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Mersin Mezitli’de polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi.

Tutuklu gazeteci PKK'da görevi başında

Tartışmaları alevlendiren ise terör örgütü PKK'nın açıklaması oldu. Saldırıyı üstenen PKK açıklamasında, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan’ın bu eylemde yer almadığı ve “görevinin başında olduğu” savunuldu.

CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda adı geçen Dilşah Ercan'ın ölmediği PKK tarafından iddia edilince dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından *Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun." dedi.

"İki gün PKK'nın ipini bekledin"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Kılıçdaroğlu, iki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın polis' yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak." dedi.

"Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor"

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehit kanı üzerinden kumpas kuran bir Saray ve onun fotoromancısı var. Kumpas kurulan ben utanıyorum, bunlar utanmıyor. Şehidi bile kendilerine rant malzemesi yapmaktan çekinmiyorlar. CHP ve bana kumpas kurmayı, yandaş gazetelere, televizyonlara manşet atmayı şehitten daha çok önemsiyorlar. Bu utanmazlık, vicdansızlık, akılsızlıktır" ifadelerini kullandı:

Kılıçdaroğlu, "iktidarın seçime kadar bu tür kumpaslara devam edeceğini" belirterek şöyle konuştu:

“Bu kumpas tam bir rezalettir. Seçime kadar buna benzer rezaletler yapacaklarını biliyorum. Biz hazırlıklıyız. Bu rezaletlerle beni sindireceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz sinmeyiz. Eğer geri adım atacağımı sanıyorlarsa yine yanılıyorlar. Bir adım geri gitmeyeceğim. İktidara hodri meydan diyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne beni ne CHP’yi ne milleti sindiremezsiniz. CHP bu cumhuriyeti kurmuş, yurtseverlerin partisidir. CHP’yi terörle ilişkilendirmek için kurulacak bu gibi bütün kumpasları boşa çıkarmasını biliriz. DNA raporları ellerindeyken yalan söyleyip kumpas kuruyorlar. Taksiciyi şahit gösteriyorlar. Peki devlet nerede? Devlet ne yapıyor? Gerçekten ben utanıyorum, bunlar utanmıyorlar.”