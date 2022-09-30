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Acun Ilıcalı 'hoca'yı kovdu! Görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı 'hoca'yı kovdu! Görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı

ACUN Ilıcalı'nın, İngiltere'de satın aldığı futbol kulübü Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Acun Ilıcalı, ayrılığın nedenini açıkladı.

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İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Şota Arveladze'nin yanı sıra yardımcısı Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı, Andy Dawson'ın geçici teknik direktör olacağı ifade edildi.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Şota Arveladze ile yolların ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli arada Şota ile takımın durumu ve geleceği ile ilgili bazı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık" dedi.

Geçici teknik direktör Andy...

"Şota'ya ve Peter'a teşekkür ediyorum ve gelecek için başarılar diliyorum" diyen Acun Ilıcalı, "Şimdi geçici teknik direktör Andy'yi destekleyeceğiz ve yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız." ifadelerini kullandı.

Son 6 maçta 5 yenilgi aldı

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, Championship'te sezona iyi başlasa da son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. Gürcü teknik adam bu süreçte taraftarın da tepkisini çekmişti.

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