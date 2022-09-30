Diş fırçalarken herkes bu hataya düşüyor! Temizlemek isterken zarar vermeyin

Yemeklerden veya gazlı içecek tüketiminden sonra dişlerimizin zarar gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bu sebeple dişleri fırçalamak ağız sağlığımız için oldukça önemli. Ancak dişleri fırçalarken hepimizin yaptığı bazı hatalar bulunuyor. İşte faydadan çok zarar veren durumlar...

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Abur cubur yediğimizde, asitli içecek tükettiğimizde veya diş aralarına kaçabilecek yemekler yediğimizde dişlerimizde bakterilerin oluşmaması için dişlerimizi fırçalamak, ağız ve diş sağlığı için oldukça önemli. Ancak bunları yaparken yaptığımız birçok yanlış bulunuyor.

Diş fırçanızın düzenli olarak değiştirilmemesi, plak oluşumuna neden olabilecek nedenlerin başında geliyor.

2013'te diş fırçalarının etkinliğini test eden bir araştırma , üç aylık kullanımdan sonra diş fırçalarının "plağını etkili bir şekilde çıkaramadığını" keşfetti.

Bunun nedeni zamanla diş fırçasının kıllarının yıpranmasıdır. Sert kılların hedef almak için tasarlandığı alanlar ise yapısı bozulan kıllar nedeniyle artık temizlenemez. Araştırmacılar, diş fırçasını sürekli olarak kullanılmasıyla yaklaşık 40 gün sonra kıllardaki bu genişlemenin başlama eğiliminde olduğunu buldu.

Bu gerçekleştiğinde ise dişlerde plak birikmeye başlar ve bu da diş eti hastalıklarının ve çürümenin başlamasına neden olur. Bu durum, aynı zamanda kalp enfeksiyonları ve bunama gibi tehlikeli hastalıkların başlangıcına da neden olabilir.

Etiyopya Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan hakemli bir çalışmada, 40 gün sonra diş fırçalarını değiştirmeyen kişilerde kayda değer bir plak birikimi görüldü. Eski diş fırçasına sahip kişiler diş fırçalarını değiştirmemeye devam ettikçe "plak skorları" da artmaya devam etti.

Diş fırçanızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Diş fırçanızı değiştirmeyi vakti geldiğinde tahmin edebileceğinizi düşünseniz de, insanlar genellikle diş fırçalarını önerilen saklama süresinden birkaç ay daha fazla saklama eğilimindedir.

Manchester merkezli Carisbrook Dental tarafından yapılan bir ankette, kadınların diş fırçalarını 92 günde bir değiştirdiğini, erkeklerin ise diş fırçalarını ortalama 185 gün boyunca kullandığını gösteriyor.

Uzmanlara göre manuel diş fırçasını her üç ila dört ayda bir değiştirmelisiniz. Elektrikli diş fırçalarının başlığını da aynı şekilde üç-dört ayda bir değiştirmeniz gerekiyor.

Diş eti hastalıklarından korunmanın yolları

Uzmanlar ağız hijyeninizi korumak için şu yöntemleri uygulamanız gerektiğini söylüyor;

Günde iki kez dişlerinizi fırçalayın

Dişlerinin arasına diş ipi kullanın

Şeker tüketimini azaltın

Sigara içmekten kaçının

Diş hekiminizle düzenli kontrollerinizi yaptırın

Ayrıca ağız sağlığınızı korumaktan ziyade iyileştirmenize yardımcı olabilecek ipuçları da vardır.

C vitamini düzeylerini arttırın

Kakao çekirdekleri, yağlı balıklar, yapraklı yeşillikler, greyfurt ve portakal, ağız sağlığını destekleyebilecek güçlü özelliklere sahip bazı yiyeceklerdir.

Asitli olduklarını göz önünde bulundurduğunuzda listede portakalları bu listede görmek şaşırtıcı olabilir. Ancak bu gıda en az asitli narenciyedir ve C vitamini düzeylerini artırarak ağız sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

C vitamini, ağzınızdaki kan damarlarını güçlendirmeye ve diş eti hastalığının önde gelen bir faktörü olan diş eti iltihabını yavaşlatmaya da yardımcı olmaktadır.