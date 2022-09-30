Mastürbasyon sahnesi olay olan Hafsanur Sancaktutan bikinili pozu ile sosyal medyayı yıktı geçti! 'Yaktın beni hain"

Cesur ve ateşli sahneleriyle gündeme gelen 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Sinem karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı anlar gündeme bomba gibi düşmüş, oldukça çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu bu kez Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

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Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'da Sinem karakterine hayat veren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın dizide mastürbasyon yaptığı sahneler geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesabını oldukça sık kullanan güzel isim bu kez bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Mastürbasyon sahnesi olay oldu

Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye başaran dizi Dünyayla Benim Aramda'nın cesur ve ateşli sahneleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığ dizide ikilinin yatak sahneleri çok konuşulmuş, 22 yaşındaki güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon yaptığı sahneler ise olay olmuştu. Sancaktutan sosyal medyada "Aşırı gereksiz", "Hafsanur gibi bir oyuncuya yakışmadı", "Bu fotoğraflar asla unutulmayacak kendini yaktın", "Saçma bir sahne olmasa da olurdu" gibi tepkilere maruz kalmıştı.

İşte Hafsanur Sancaktutan'ın o çok konuşulan mastürbasyon sahnesi;

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahneleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, fit vücudu, duru güzelliği ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelirken son olarak çekildiği bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Sancaktutan'ın bikinili pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri, "'Yaktın beni hain", "Harikasın", "Dünya güzeli", "Bebek gibisin", Alev aldı buralar" gibi yorumlarda bulundular.

İşte sosyal medyayı yıkan bikinili pozlar;

Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki Sancaktutan'ın boyu 1.63 cm, kilosu 53 ve balık burcudur. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başlayan Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarmış durumda.

Reklam filmlerinin aranan yüzü oldu

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatlerini üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan reklamların aranan yüzü oldu. 22 yaşındaki güzel oyuncu Cappy, Türk Telekom, Coca Cola, Atasay Jewelry, Bana Bak gibi büyük firmaların reklamlarında da rol aldı.