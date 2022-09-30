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Enflasyon Hollanda'da eylül ayında rekorunu yeniledi

Enflasyon Hollanda'da eylül ayında rekorunu yeniledi

Hollanda'da ağustos ayında yüzde 13,7 olan Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle eylülde yüzde 17,1'e yükselerek rekorunu yeniledi.

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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin AB uyumlu eylül ayı öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 13,7 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 17,1 ile rekor seviyeye çıktı. Hollanda'da enflasyon geçen yılın eylül ayında ise yüzde 3 düzeyindeydi.

Ülkede eylül ayında enflasyondaki yükselişin ana nedeni, enerji fiyatlarındaki yüzde 100'ü aşan yıllık artışlar oldu.

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