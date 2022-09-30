Kocaeli'de hastanede yaşandı! Ailecek saldırdılar flaş karar

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklandı. Anne N.K. ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla H.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine getirilen N.K. muayene sırasında henüz bilinmeyen nedenle doktorla tartışmış, anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetmişti.