Erdoğan "Ahmet Bey köşesinde gereğini yapıyor" demişti! Ahmet Hakan: 'yaptım, yaparım, yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk canlı yayınında, Abdulkadir Selvi'ye "Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet Bey köşesinde gereğini yapıyor" demiş ve bu sözler gazetecilere talimat olarak yorumlanmıştı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün, "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" diyerek eleştirilere cevap verdi.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçen akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yönelik "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" demişti. Bu sözler "gazetecilere talimat" olarak yorumlanırken, eleştirilere Ahmet Hakan'dan bugün cevap geldi. İşte Ahmet Hakan'ın, "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" başlıklı yazısı...

Erdoğan şaka yaptı...

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kanal D / CNN Türk ortak yayınında yaptığımız söyleşide...

Konu bir ara muhalefete geldi. Muhalefet konusunda ısrarlı sorular sorulunca...

Erdoğan, gülerek ve şaka yaptığını belli ederek...

'Ahmet Bey, o konuda yazılarıyla gereğini yapıyor' türü bir cümle kurdu.

Bir şakanın bu kadar büyütüleceğini, üzerinde tepinileceğini, dallandırılıp budaklandırılacağını düşünmediğim için...

Küfürler, hakaretler, iftiralar falan...

Program sırasında konuyla ilgili bir şey deme gereğini duymadım.

Ama ekran başına oturup açık kovalayan düşmanımız çok Allah’a şükür. Baktım gördüm ki onlar durmamışlar.

Tepinmişler Allah tepinmişler.

Küfürler, hakaretler, iftiralar falan.

İktidar temsilcisi gibi muhalefeti...

Yazdıklarım ortadadır. Ben hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranarak kıyasıya bir muhalefet eleştirisinin içine girmedim.

Muhalefete yönelik eleştirilerim, çoğunlukla yapıcı eleştirilerdir.

Bu arada şunu da söylemeliyim: Yazı hayatıma başladığım ilk günden bugüne kadar...

İnanmadığım tek bir harfi bile yazmadım.

Ben hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım.

Vicdanımın gereğine dayanarak yazdıklarımın kimin işine yaradığını zerre kadar umursamadım, umursamıyorum, umursamayacağım."