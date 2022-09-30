BIST 3.147
DOLAR 18,53
EURO 18,21
ALTIN 992,15
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Bakan Bilgin'den Almanya'da EYT açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Bilgin'den Almanya'da EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Almanya'da katıldığı bir etkinlikte gelen EYT sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız tamamlandığı zaman aralık ayında TBMM'ye intikal ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye'nin gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler üst sıralarda yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Almanya temaslarının ikinci gününde, Köln kenti yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Wesseling Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Bilgin, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya ziyaretinde çeşitli topluluklar ve sivil kuruluşlarıyla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinlediklerini, taleplerini aldıklarını belirtti.

Bakan Bilgin'e EYT sorusu

Emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki soruyu yanıtlayan Bilgin, "Yeni bir gelişme yok. EYT ile ilgili çalışmalarımız tamamlandığı zaman aralık ayında TBMM'ye intikal ettireceğiz." diye konuştu.

Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada ise şunları paylaştı:

"Biz Türkler Anadolu'ya bin yıl önce geldik. Bin yılda Anadolu'nun adını değiştirdik, oranın adı Anatolia'ydı, Türkiye yaptık. 1960'larda abilerimiz, ablalarımız, amcalarımız, vatandaşlarımız Almanya'ya, Fransa'ya, Avrupa'nın muhtelif şehirlerine gittiler ama oralarda kaybolmadılar. Oralarda hem minarelerini, camilerini açtılar, hem güzel Türkçelerini unutmadılar ve yaşatmaya devam ediyorlar. Yaşadığımız, gittiğimiz yerlerde varlığımızın işaretleri olan bayrağımızı, ezanımızı, kültürümüzü ve dilimizi yaşatmak fevkalade önemli. Bunları kaybettiğimiz zaman aslında kaybolur gideriz, geriye hiçbir şey kalmaz."

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor
Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor
Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı
Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı
Metaverse ile Yatırımlarınızı Gerçekleşen Hayallere Dönüştürün!
Metaverse ile Yatırımlarınızı Gerçekleşen Hayallere Dönüştürün!
Kur korumalı mevduat hesabında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
Kur korumalı mevduat hesabında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
Erzincan'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu Validen açıklama
Erzincan'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu Validen açıklama
Saadet Partili Karaduman: Cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu
Saadet Partili Karaduman: Cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil......
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil......
Bakan Akar'dan sınırda önemli talimat! "Terörist neredeyse hedefiniz orası"
Bakan Akar'dan sınırda önemli talimat! "Terörist neredeyse hedefiniz orası"
S&P'den Türkiye açıklaması! Büyüme tahmini yükseldi
S&P'den Türkiye açıklaması! Büyüme tahmini yükseldi
Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı! Geri dönecek mi?
Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı! Geri dönecek mi?