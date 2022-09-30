Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

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Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna’daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı.

ABD Başkanı Biden tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını söyledi.

Biden, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’ya ait dört bölgenin Rusya’ya katılışını ilan edeceği konuşmadan önce açıklama yaptı.

Kremlin, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin tartışmalı referandumlarda Rusya’ya katılmayı tercih ettiğini söylüyor.

Yeni yaptırımlar uygulanacak

Ancak Ukrayna ve Batı oylamaları “düzmece” diye tanımladı. ABD de, ilhak nedeniyle Rusya’ya yeni ambargolar uygulanacağını açıkladı.

Biden “Bu konuda çok açık olmak istiyorum. ABD asla, asla, asla Rusya’nın Ukrayna’nın egemen toprakları üzerindeki iddialarını tanımayacak” dedi.

Rusya lideri Zaporijya ve Herson’u bağımsız bölgeler olarak tanıyan iki kararnameyi imzaladı ve böylece ilhak edilmelerinin önündeki yol açılmış oldu.

Rus devlet medyasında paylaşılan belgelerde, iki bölgenin “uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca bağımsızlığının tanındığı” belirtiliyor.

Ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Guterres bunun “çağdaş dünyada yeri bulunmayan tehlikeli bir gerilim” olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya’ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat’ta tanımıştı.