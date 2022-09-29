Dondurma yiyerek izleyenleri görünce intihardan vazgeçti 'çatladınız dimi atlayamadım diye'

Bir yandan da telefonla arayıp konuştu

Olay yerinden geçen bir Rus kadın ise kendisinin hastanede çalıştığını belirterek, polis ekiplerine yardımcı olabileceğini söyledi. Şahsın zaman zaman bir eli ile demire tutunması ve diğer eli ile de yakınlarını telefonla arayıp konuşması görenleri şaşırttı.