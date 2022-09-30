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Saadet Partili Karaduman: Cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu

Saadet Partili Karaduman: Cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Gençli Kolları Başkanı ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı adayı olarak genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu görmek istediğini söyledi.

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2023 seçimleri yaklaşırken, muhalefetin çoğunluğunu oluşturan Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı halen netlik kazanmış değil.

Birçok senaryonun geçtiği ve birçok ismin konuşulduğu "6'lı masa"nın üyelerinden bir başka aday çıkışı daha geldi.

"Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olmalı"

Medya programcısı Adem Metan'ın YouTube röportajına katılan Saadet Partisi Gençli Kolları Başkanı ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman partisinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday gösterdi:

"Her siyasetçinin gönünde yatan aday kendi partisinin genel başkanıdır. Ben de bir Saadet Partili olarak, gönlümden geçen, hem kendi partim hem de Milli İttifakı adına genel başkanım Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği kanaatindeyim.

Hem bilge kişiliğiyle hem siyasi tecrübesiyle, hem Türkiye’deki bürokrasi geleceğine dair yatkınlığıyla, birikimiyle, her toplum kesimiyle çok rahat ilişki kurabilme kabiliyetiyle birlikte, kendisinin aday olması gerektiği kanaatinde olan insanlardan sadece biriyim."

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