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Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynamayacak

Beşiktaş'a kötü haber! Derbide oynamayacak

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Beşiktaş, milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou'nun karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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