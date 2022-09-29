Eğer dilinizde beyazlama varsa hemen doktora gidin! Bu hastalığa sahip olabilirsiniz...

Gün içerisinde en çok kullandığımız organımız olan dilimiz, çiğneme, konuşma, yutkunma gibi birçok eylemin gerçekleşmesini sağlıyor. Bu nedenle dil sağlığımıza oldukça fazla önem göstermeliyiz.

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Dönem dönem dilimizde bazı yaralar veya problemler yaşayabiliyoruz. Bu durumları genellikle yanlışlıkla ısırmaya veya sıcak içecek veya yiyecek tüketmeye bağlarız. Ancak dildeki bazı belirtiler ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Örneğin dilinizde beyazlama veya şişkinlik varsa buna daha fazla dikkat etmeniz gerekir.

İşte en önemli uzuvlarımızdan biri olan dilimizde dikkat etmemiz gereken belirtiler...

Şişkinlik

Dermatoloji uzmanı Dr. Ross Perry, The Sun'a verdiği demeçte, dilde yumrular ve şişliklerin mutlaka muayene edilmesi gereken mühim uyarılar olduğunu açıkladı. Ağzın herhangi bir noktasında topaklar ve şişlikler ortaya çıktıysa mutlaka bir diş hekimine görünülmesi mevzusunda uyardı. Bilhassa diş etinde iyileşmeyen kanamalı yaralar dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu söyledi.

Çene bölgesindeki anormallikler, topaklar ve şişlikler boyun bölgesine de yayılıyorsa, çoğunlukla diş eti ve ağızdaki enfeksiyonlarla ilişkili olabileceği düşünülebilir.

Yanma hissi

Uzman Dr. Perry, dilde ortaya çıkan yanma hissinin çoğunlukla çok sıcak yemek yemek, gargara veya diş macunundan kaynaklanan tahriş sebebiyle olabileceğini dile getirdi.

Her iki ihtimal de gerçekleşmemişse, bir uzmana danışmanız bu noktada bir hayli önem taşır. Bu rahatsızlık, "Yanan Dil Sendromu" adı verilen nadir bir durumla bağlantılı olabilir.

Kaşıntı

Dr. Perry, dildeki pamukçuk probleminin çoğunlukla dilde kaşıntı hissi ile ilişkili olduğunu belirtti. Dilde kaşıntı ve beyaz lekeler mevzutsa, ağız içindeki pamukçuktan kaynaklanabileceğini ve kısa sürede tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve bir uzman danışmanlığında bir an önce muayene edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Beyazlaşma

Dilde ortaya çıkan beyazlaşmanın, farklı farklı nedenleri olabilir.

Linchen planus adlı vücudun çeşitli bölgelerini etkileyen bir döküntü problemi, dilde beyaz lekelere neden olabilir. Şiddetli bir şekilde Linchen Planus adlı rahatsızlıktan dert yanıyorsanız, özel tedavilere ihtiyacınız olabilir. Birkaç sene sürebilen bu tedaviler, uzman isimlerin sizlere uygun gördüğü tedaviler ile hafifletilmesi sağlanabilir.

Beyaz dil, aynı zamanda bazı ilaçlarla ortaya çıkan etkileşimlerle de meydana gelebilir. B12 veya düşük demir seviyeleri de hem beyaz hem de yanan dil problemine neden olabilir.

Kırmızı ve beyaz lekeler

Ağzınızın kenarlarında, dilinizde veya damağınızda beyaz lekelerin meydana gelmesi, lökoplaki adı verilen bir rahatsızlıkla ilgili olabilir. Bu kırmızı ve beyaz lekelerin, büyümediğinden emin olmak için düzenli muayenelerin yapılması oldukça önemlidir. Sigara ve alkol sebebiyle de bu lekeler ortaya çıkabilir. Bu lekeler, çoğunlukla ağrılı olmasa da düzensiz bir yapıya sahiptir.