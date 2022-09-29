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Sinop'ta çok acı olay! Denizli'den tatil için gelmişlerdi 2 ölü 1 ağır yaralı

Sinop'ta çok acı olay! Denizli'den tatil için gelmişlerdi 2 ölü 1 ağır yaralı

SİNOP'a Denizli'den tatile gelen grup, Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret ettikleri sırada devrilen ağacın altında kaldı. Acı olayda 2 kişi ölürken 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli’nin Saray ilçesinden bölgeye tatile gelen grubun üzerine ağaç devrildi.

Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişinin cansız bedenleri Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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