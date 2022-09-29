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Michy Batshuayi'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Michy Batshuayi'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara karşı oynamanın kendisi için özel olacağını söyledi. Batshuayi, doğum günü hediyesi olarak derbi galibiyeti istediğini açıkladı.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki golcü oyuncu, derbiyi kazanmak istediklerini belirtti.

Kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Batshuayi, "Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak temennimiz, oynayacağımız büyük derbiyi kazanmak olacak. Milli maçtan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. Maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Alacakları galibiyetin kendisine doğum günü olacağını aktaran Belçikalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Bana göre hediyem, takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Gol atarsam kendim iyi hissedeceğim. Bir forvet oyuncusu olarak gol atmak benim görevim. Beşiktaş'ın oyun stilini tanıyorum, oyun stilleri değişebilir. Ben de oyunumu değiştirebilirim. Açıkçası önemli olan derbide gol atmak olacak. Gol sevinci kısmına ondan sonra bakacağız."

Futbolcular olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Batshuayi, "Bir forvet oyuncusu olarak ofansif anlayışla oynamak keyif. Atacağımız gollerle takıma katkı sağlamak istiyoruz. İdmanlarda da buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş maçında yüksek bir ambiyansta oynayacaklarını aktaran tecrübeli golcü, bu durumun bir forvet oyuncusunu daha çok motive edecek bir unsur olacağını kaydetti.

Geçen sene çok gol kaçırdığını kabul ettiğini ifade eden Batshuayi, "Geçen sene kaçırmış olduğum goller vardı, daha fazla gol atabilirdim. Hayatta bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum, eksik yanlarımı gidermek için. Bazen attığınız şutlar direkten döner, bu durum nasıl açıklanır bilmiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Batshuayi, ilk 11'de oynama garantisi olmamasının her futbolcuyu yukarıya taşıyacağını da sözlerine ekledi.

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