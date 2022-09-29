AK Parti'den asgari ücrete zam açıklaması! Memur zammı ile benzer orantılı mı?

Milyonların gözü Aralık ayında asgari ücrete yapılacak zam oranında... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam konusuna da değinen Kurtulmuş herkesi tatmin edecek sonuç için çalışmaların yapılacağını belirtti ve şunları kaydetti:

"Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

Memur zammı ile benzer orantılı mı?

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur." dedi.