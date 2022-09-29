İstanbul için şaşkına çeviren uyarı! Meteoroloji uzmanı 'endişe veren gün' dedi tarihi açıkladı

Hava sıcaklığı artıyor hafta sonu daha da sıcak olacak. Sıcakların ardı fena... Kerem Ökten'in, İstanbul başta olmak üzere hava tahminleri şaşırttı. "Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı." diyen Ökten'in paylaşımları söyle: