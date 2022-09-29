İstanbul için şaşkına çeviren uyarı! Meteoroloji uzmanı 'endişe veren gün' dedi tarihi açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu haritasına göre sıcaklıklar artıyor Özellikle hafta sonu çok sıcak olacak. Sıcakların ardından kuvvetli yağışlar geliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar dikkat!
Hava sıcaklığı artıyor hafta sonu daha da sıcak olacak. Sıcakların ardı fena... Kerem Ökten'in, İstanbul başta olmak üzere hava tahminleri şaşırttı. "Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı." diyen Ökten'in paylaşımları söyle:
-Ekim ayı kuvvetli yağışlarla gelecek. Özellikle 6 Ekim'de 2 tane kara delik var. İstanbul da risk altında olabilir. Marmara bölgesi şiddetli hava olayları yaşayabilir.
-Erdek ve Bandırma 2018'de aşırı yağışlar yaşamıştı. Hepinizin gözü kulağı meteorolojide olacak...
-Sıcakların son kez tadını çıkarın. 2 Ekim'den itibaren havalar serinliyor. İlk soğuk hava dalgası 14 Ekim civarı gelecek...