Gönül Dağı'ndan ayrıldı kendine geldi Gülsim Ali İlhan'ın fileli gömleği yıktı!

TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sımsıcak konusu ile seyirciyi saran dizi, Dilek karakterine hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan'in vedası ile sarsılmıştı. Diziden ayrılan güzel oyuncu yeni imajı ve fileli gömleği ile mest etti.

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Gönül Dağı TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi hem birbirinden iyi oyuncu kadrosu hem de iç ısıtan senaryosu ile cumartesi akşamlarına adını yazdırıyor. Hem de başarısı ile kanalın yüzünü güldürüyor. Yeni sezonu yayınlanmaya başlayan diziden Dilek karakterinin yani Gülsim Ali İlhan'ın ayrılması dizinin sonunu getirir mi diye düşünürken dizi toparlamayı bildi ve ilk haftadan reyting çıtasını zirveye taşıdı.

Paylaşımları ile olay oluyor

Diziden ayrılığı ile şok eden Gülsim Ali İlhan şimdilerde yeni projeler için arayışta. İddialı bir yapımla el sıkışmayı bekleyen başarılı oyuncu imajını yeniledi, saçı ve giyim tarzı ile yine takipçilerini büyüledi. Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Ünlü isim yayınladığı gönderiler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Fileli gömleğine yorum yağdı

Gönül Dağı dizisindeki giyim tarzından çok farklı bir stili olan Gülsim Ali İlhan, yaptığı paylaşımlar ile kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Son olarak fileli iç gösteren gömlek ile poz veren Gülsim Ali İlhan, sosyal medyada takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım ünlü ismin pozlarını beğenirken, bir kesim ise eleştiri oklarını yöneltti.

Gülsim Ali İlhan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

18 Şubat 1992 yılında dünyaya gelen Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan doğumludur. Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir.

İlk olarak 2012 yılında ekran karşısına çıkan Gülsim Ali'nin projesi, Son Yaz Balkanlar olmuştur.

Hazal Kaya ile birlikte rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisinden sonra, Gülsim Ali İlhan, 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynamıştır.

Dizileri;

Son Yaz - Balkanlar 1912

Son Çıkış

Seddülbahir 32 Saat

Hanım Köylü

Diriliş Ertuğrul

Yüzleşme

Payitaht Abdülhamid

Gönül Dağı