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FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın gizli yazışmaları ifşa oldu o ülkelere rapor yazmış

FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın gizli yazışmaları ifşa oldu o ülkelere rapor yazmış

FETÖ'nün sosyal medyadaki istihbarat hesabı Fuat Avni'nin kurucusu Said Sefa'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı. Sefa, farklı ülkelerin istihbarat örgütleriyle görüştüğünü ve onlara bilgi verdiğini kabul etti.

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Ayyıldız Tim adlı hacker grup geçen gün Said Sefa'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı yazışmaları yayınladı.

Said Sefa bu yazışmalarında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne rapor yazdığını ifade ediyordu. Ortaya dökülen bu yazışmalarıyla ilgili bugün bir video çeken Said Sefa casusluk faaliyeti yaptığını kabul etti. 

Firari Said Sefa, Sadece Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile değil, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın istihbarat ve dışişleri ile görüştüğünü ve bilgi verdiğini söyledi. Hatta Kanada istihbaratı ile iki defa görüştüğünü de sözlerine ekledi. 

Mısır ve BAE'ye rapor yazdı

Said Sefa mesajlaşmalarında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne para karşılığı rapor yazdığını ifade ediyordu. Ancak son yayınladığı videoda para konusuna hiç girmemesi dikkat çekti. 

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne para karşılığı rapor yazdığını itiraf ettiği yazışması:

Said Sefa, farklı ülkelerin istihbarat örgütlerine, "Türkiye'nin IŞİD'e silah gönderdiğini, devlet yöneticilerinin kokain işi yaptığını açıkladım" dedi. Bu söylem Said Sefa'ya özgü bir durum değil, yurtdışındaki bütün FETÖ'cüler aynı söylemi yaşadıkları ülkelerin istihbarat örgütlerine anlatarak Türkiye konusunda bir algı yaratmaya çalışıyor. 

İşte hackerların ortaya çıkardığı o yazışma

FETÖ'cülerin eşlerine cinsel içerikli mesajlar

Öte yandan Said Sefa özel hayatıyla ilgili cinsel içerikli mesajlarından doğru olduğunu kabul ederek, o dönem eşinden ayrı olduğunu kısa süreli ilişkilerinin olduğunu söyledi.

FETÖ'den cezaevinde bulunanların eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden yazan Sefa'nın bu kişilere cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğu görüldü. Çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video gönderdiği görülen firari FETÖ'cü bu kişilerle yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

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