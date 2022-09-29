Kokusu tüm mahalleyi saracak çıtır çıtır pırasalı börek tarifi nasıl yapılır?

Pırasalı kol böreği nasıl yapılır diye merak edenler için çıtır çıtır bir pırasalı kol böreği tarifi hazırladık. Arda'nın Mutfağı'nda izlediğiniz pırasalı kol böreği tarifinin malzemeleri ile yapılışının detayları haberimizde. Pırasalı kol böreğinin çıtır çıtır olması için ise zeytinyağ, soda ve tuz üçlüsüne güvenin.

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İster akşam yemeklerine, ister 5 çayına isterseniz gün sofralarına hazırlık yapıyor olun çıtır çıtır pırasalı kol böreği tarifi günün her vaktinde misafirden ailenize herkesin bayılacağı bir lezzet. Üstelik pırasanın tam mevsimi gelişken. Arda'nın Mutfağı'ndan en çok aranan börek tarifleri arasında yer alan pırasalı kol böreği tarifi için ihtiyacınız olan malzemlerin listesi şöyle:

3 adet yufkayı hazırlayalım

Sıvı harcı için; yarım su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı soda, 1 tutam tuz.

İç harcı için; 4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 800 gr. pırasa, 1 yemek kaşığı biber salçası, dörtte bir su bardağı su, 1 avuç kuş üzümü, tuz, karabiber

2 avuç ceviz – ince kıyılmış

Pırasaları ince ince kıyın

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Pırasaları ince kıyıp tavaya alın ve soteleyin. Pırasalar hafif renk değiştirince içerisine salçayı ekleyip kavurun ve suyu ilave edin. Kuş üzümü, tuz, karabiber ve ince kıyılmış cevizi ekleyip, karıştırın. İç harcı iyice iç içe gelince soğuması için kenara alın.

Sıvı harcı için;

Zeytinyağı, soda ve tuzu bir karıştırma kabında çırpın. Yufkalarınızı ortadan ikiye bölün. Yuvarlak fırın tepsinizin her tarafını tereyağıyla yağlayın. İkiye böldüğünüz yufkaları geniş tarafı kendinize olacak şekilde koyun. Hazırladığınız sıvı harcı yufkanızın üzerine iyice yayın. Hazırladığınız pırasalı harcı yufkanızın uzun olan şeridine yayın.

Ardından yufkanıza yuvarlak bir form vererek kendi etrafında çevirerek 32 cm’lik yuvarlak fırın tepsinize yerleştirin. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayarak fırın tepsinize yerleştirin. Hazırladığınız sıvı harçtan böreğinizin üzerine sürün. Ardından yumurta sarısı sürüp, üzerine susam ve çörekotu serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

Pırasanın yararları nelerdir?

Pırasa, içerisinde bulunan flavonoid olan kaempherol içerir. Kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı korular kaempherol içeren pırasa bu nedenle kalp sağlığı için çok faydalıdır.

*Pırasada iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kan basıncının ayarlanmasında sodyum kadar etkilidir. Bu nedenle pırasa tüketmek hipertansiyon riskini azaltır.

*Pırasa içeriğinde hem kalsiyum hem de K vitamini bulunmaktadır. Kemiklerin güçlenmesinde görevi olan kalsiyum ve K vitamini ihtiyacını gidermek için diğer besinlerle birlikte pırasa tüketmek faydalıdır.

*K vitamini aynı zamanda kanın akışkanlığını da düzenlemektedir.

Pırasa kalsiyumun yanı sıra içerdiği magnezyum sayesinde kemiklerin ihtiyacı olan minerallerin belli bir kısmını karşılamada rol alır.

*Pırasa içerisinde potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, iyi bir diyet lifi, B6 Vitamini, A Vitamini, C vitamini, K Vitamini ve iyi bir folat kaynağı bulundurur. Bu özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir.

*Pırasa tüketmek, kronik iltihap riskini azaltmada yardımcı olur.

Vücuda giren enfeksiyonlu hücrelerle antiseptik özelliği sayesinde savaşır.

Pırasa, yağsız ve kalori bakımından oldukça düşük oldukları için kilo vermek isteyenler için güzel bir seçimdir. Pırasanın içerisindeki yüksek lif sayesinde iştah kesmede oldukça etkilidir. Şişkinliğe iyi gelir.

Pırasanın idrar söktürücü özelliği vardır.

*Pırasa, vücudu temizler, cildin parlak görünmesini sağlar.

Pırasa içeriğinde A vitamini barındırmaktadır. A vitamini; görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımında etkili olurken, vücudun hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda da yardımcıdır.

*Pırasa aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini; bağ dokusunda hücrelerin bir arada kalmasını, kolajen üretiminin kolaylaşmasını sağlayarak cilt ve bağ dokusuna esneklik ve güç kazandırır.

*Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruyucu kalkan görevi görür.