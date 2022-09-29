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AK Parti'den EYT açıklaması! Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ne zaman hayata geçecek?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den EYT açıklaması! Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ne zaman hayata geçecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Elitaş, "Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

 "Düzeltmek AK Parti iktidarına düştü"

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, hem geçmiş dönemdeki hakları teslim eden hem de daha önceki dönemlerde haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapan bir siyasi parti olduğunu belirten Elitaş, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum varsa bu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın." dedi.

Enflasyona da değinen Elitaş, piyasada olağan dışı fiyat artışlarının ortadan kalktığını belirterek, " Aralık ayından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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