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Süleyman Soylu istifa etti kabine değişiyor iddiası Erdoğan'a soruldu işte verdiği yanıt

Süleyman Soylu istifa etti kabine değişiyor iddiası Erdoğan'a soruldu işte verdiği yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ve Kabine'de değişiklik yapılacağı iddialarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fevkalade bir durum olursa böyle adım da atılabilir ama biz kimliğinden ödün vermeyen bir partiyiz. Kadro değişimini de bir yenilenme olarak gördüğümü daha önce de dile getirmiştim" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ve Kabine'de değişiklik yapılacağı iddialarına son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yöneticilik açısından da sağlıklı olmasa gerek. Farz edin ki adam sakatlandı, ne yapacaksınız? Fevkalade bir durum olursa böyle adım da atılabilir ama biz kimliğinden ödün vermeyen bir partiyiz. Kadro değişimini de bir yenilenme olarak gördüğümü daha önce de dile getirmiştim" dedi.

"Kabinede revizyon olabilir"

Kabine revizyonu için, "Olabilir yani hiç belli olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 ay kaldı. 8 ay içinde bu tür bir şey yapmak yöneticilik açısından sağlıklı bir şey olmasa gerek. Olabilir yani hiç belli olmaz. Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir. Bir şey bizim için çok önemli. Kimliğimizden değerlerimizden ödün vermeden değişime açığız" ifadelerini kullandı.

"Şahıslara olabilir ama davaya kırgınlık olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Helalleşme noktasında böyle bir sıkıntı varsa her an her zaman helalleşmeye açığım. Küskün arkadaşlarımıza kapımızı açmak suretiyle partimizin içinde değerlendiriyor, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şahıslara kırgınlık olabilir ama davaya kırgınlık olmaz."

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