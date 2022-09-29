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Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolu Ankara Belediye Başkanı yapar" cevabı

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolu Ankara Belediye Başkanı yapar" cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışında yol isteyen vatandaşa "Onu Ankara Belediye Başkanı yapar" ifadelerini kullanmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışında konuştu. Konuşmasında Erdoğan’ın “Bu hastane bu noktaya geldi ama şu anda natamam. Peki buranın eksiği ne?” sözlerine, açılış törenini izlemeye gelen bir vatandaş “Yol” cevabını verdi.

Vatandaştan aldığı yol cevabı karşısında Erdoğan, “Bir dur bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanımız yapacak” diye konuştu.

Bu sözlere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından cevap verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etlik Şehir Hastanesi'ne yapılan bir yolun görselini paylaşarak "Günlerdir planlı sürdürdüğümüz çalışma tamamlanınca her zaman olduğu gibi maliyetini de pankartla hemşehrilerimize duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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