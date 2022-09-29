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Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altında düşüş sürüyor 29 Eylül 2022 piyasalarda son durum

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram altında düşüş sürüyor 29 Eylül 2022 piyasalarda son durum

DOLAR Türk Lirası karşısındaki tarihi rekorlarına bugün bir yenisi daha ekledi. Dolar 18.55 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise düşüyor...

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Türk Lirasındaki değer kaybı sürüyor. Dün 18.54 ile rekor kıran Dolar/TL, bugün rekorunu tazeleyerek 18.55 seviyesini gördü ve tarihinin en yüksek noktasına çıktı. Dolar daha sonra yeniden 18,54'e geri çekildi.

Saat 11:00 itibariyle piyasalar: Dolar 18.54 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, euro 17.94 lira seviyesine geriledi. Ons altın 1.646 lira ile düşüşünü sürdürürken, dün biraz toparlanan gram altın da 979 liraya geriledi. 

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarıyla parasal sıkılaştırmaya gitmesi güçlü dolar temasını ön plana çıkarırken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise yüzde 80'leri geçen enflasyona rağmen faizleri düşürmeye devam etmesi TL'nin değer kaybına neden oldu neden oldu.

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