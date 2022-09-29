Mersin'de polisevine saldıran teröristler 'cesaret hapı' içmiş! Uyuyan hücre uyandırıldı

MERSİN'de Tece Polisevi'ne canlı bomba ile saldırıp silahlı çatışmaya giren teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Canlı bomba olan ve vurularak öldürülen kadın teröristlerin laboratuvar incelemesinde eylem öncesi cesaret hapı aldıkları tespit edildi.

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Mersin'de PKK'lı iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. O saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, o ayrıntıyı köşesine şöyle taşıdı:

Uyuyan hücreydiler...

Eylemi yapan terörist kadınlar dün Milli Savunma Bakanı Akar’ın da belirttiği gibi bir süre Suriye sahasında kalmış ve orada eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye sokulmuş.

Eğitim aldıkları alan da PKK/YPG’nin etkin olduğu Tel Rifat bölgesi. Türkiye’ye girişleri de çok yakın bir geçmişe sahip değil.

Bir süre yerleştikleri yerde uyuyan hücre olarak yaşam sürmüş, herhangi bir şekilde şüpheli tutum sergilememiş. Gelen bir talimat üzerine silahları sakladıkları yerden alıp harekete geçmiş.

Eylemdeki fark: Silahlı çatışma

Güvenlik birimlerinin üzerinde durduğu bu tür eylemlerin yapılış biçiminin bu kez farklı olması... Bugüne kadar görülen yöntemde bir kişi adres sorma bahanesiyle karakola yaklaşıp sırtında bulunan çantayı patlatmış. Ancak video kayıtlarında da görüldüğü gibi bu kez hem tabanca, ardından da uzun namlulu silahla çatışma yoluna gitmiş.

Elem öncesi cesaret hapı içmişler

Bu tutum teröristlerin intihar eyleminden korkup gerçekleştirdiği kendi tercihi mi, yoksa yeni bir eylem tarzı mı dün bunu tartışıyorlardı.

Elde edilen bir diğer veri ise oldukça dikkat çekici; intihar eden ve vurularak öldürülen teröristlerin laboratuvar incelemesi göstermiş ki eylem öncesi cesaret hapı almışlar...

PKK neden kadınları tercih etti?

Uzun süre eylemsiz kalan PKK’nın Mersin’de böyle bir eyleme hem de kadınlar üzerinden geçmesinin nedenine ilişkin de bazı tahminleri var.

Onlara göre eylem yapamaz hale geldiğine yönelik algıyı kırmak… Bunun için kadınları tercih etmesinin nedeni daha fazla konuşulmasını sağlamak mı yoksa elinde kullanacak canlı bombanın kalmaması mı?

Bu konuda farklı görüşler var. Bütün bunlar bir yana eğer PKK böyle bir eylemi yaparak algıyı kırmak istiyorsa eylemi yapan teröristlerin video görüntülerini dakikalarca izleterek bunu başardık.