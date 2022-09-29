Kadrosu devler ligi gibi Gülse Birsel bombayı patlattı diziden fotoğrafı paylaştı!

Ekranların en zeki kadınları arasında olan Gülse Birsel beklenen haberi verdi ve müjdeyi patlattı. Sabırsızlıkla beklenen yeni komedi filmi Yılbaşı Gecesi'nin ilk görselini paylaştı. Paralı bir platformda yayınlanacak olan filmin kadrosu ise efsane. Peki Yılbaşı Gecesi filminin konusu ne ve hangi oyuncular yer alıyor?

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Ekranların en çok izlenen ve unutulmaz dizilerine imza atan Gülse Birsel yeni müjdesini hayranlarına duyurdu. Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ve Aile Arasında filminin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel'in yeni komedi filmi Yılbaşı Gecesi oldu. Kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi olan filmin yıl sonunda Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.

Filmi sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, "Hiç tanımadığınız site komşularınızı aniden yılbaşı akşamına davet etmek. Nasıl fikir? Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor. Yılbaşı Gecesi Disney+’ta olacak" ifadelerini kullandı.

Kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi

Bir süre önce çekimlerine başlanan filmin ses getirecek kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

Ünlü oyuncuları buluşturan komedi türündeki Yılbaşı Gecesi filminin konusu da belli oldu. Pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar.





Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.



Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur.