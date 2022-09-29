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İstanbul'da 13 saat boyunca yandı! Fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da 13 saat boyunca yandı! Fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

SULTANBEYLİ'de çelik tencere üretimi yapan fabrikanın deposunda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece boyu devam eden yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan fabrikadaki hasarın boyutu gün ağarınca gözler önüne serildi. Çatı kısmı çöken fabrika havadan görüntülendi.

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Yangın, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı çelik tencere fabrikasında dün akşam 17.00 sularında meydana gelmişti. Yaklaşık 10 bin metrekare üzerine kurulu 4 katlı tencere fabrikasının çatı ve depo kısmında çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın tamamına yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 13 saat süren hummalı çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi. Bölgeye Anadolu yakası olmak üzere Avrupa yakasından da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Firma sahibi yangın alarmını çalarak bütün işçilerin dışarıya çıkmasını sağladı. Yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları yaptı. Fabrikada çıkan yangın sonrası büyük maddi hasar oluşurken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan alevlere teslim olan çelik tencere fabrikası günün ilk ışıklarıyla havadan dron ile görüntülendi. Yangının fabrikada bırakmış olduğu ağır hasar gözler önüne serildi. Çatı bölümü çöken fabrika dronla havadan görüntülendi.

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