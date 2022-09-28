Bulaşıcı olduğunu bildiğimiz esneme ile ilgili bu bilgiler sizi hayrete düşürecek

Yorgun, uykusuz veya bazen karnımız aç olduğunda sıklıkla esneriz. Karşımızdaki birini esnerken gördüğümüzde biz de otomatik olarak esnemeye başlarız. Bu sebeple esnemenin bulaşıcı olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinir ancak esneme ile ilgili bazı bilinmeyen şaşırtıcı gerçekler de bulunuyor.

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Esnemek genellikle uykumuz olduğunda yaptığımız bir hareket. Bunun yanı sıra oksijenimiz azaldığında, yorulduğunuzda veya bazı durumlarda karnımız acıktığında da esneriz. Esneme aslında günlük yaşamda gayet normal karşılansa da, esneme ile ilgili bazı bilgiler duyanları oldukça şaşırtabiliyor.

Neden esneriz?

Yakın zamana kadar esnemenin beyni oksijenlendirdiği tahmin ediliyordu, fakat bu teori daha sonra rafa kaldırıldı. Esnemenin çoğunlukla yorgun, sıkılmış, sıcak veya hasta olduğunuzda ortaya çıkan beyin sıcaklığındaki bir artış tarafından tetiklendiği düşünülüyor. Esneme, uyanıklığı yeniden kazanmamızı sağlayan bir sıcaklık düzenleyici özelliğe sahiptir. Esneme bunun yanı sıra kan akışını arttırır ve beyne daha soğuk kan akışını sağlar.

İşte esneme kadar basit ve doğal bir şey hakkında sizi şaşırtacak 6 gerçek...

1. Fetüsler de esner

Esneyen en genç canlı, 11 haftalık bir fetüstür. Bebekler esner, bunu bilinen bir gerçek, fakat bulaşıcı esnemenin hayatın ikinci yılına kadar başlamadığını birçok kişi bilmiyordur. Bunun sebepleri hala bilinmiyor.

2. Esneme 6 saniye sürer

Dışınızdan altıya kadar sayın. Bu altı saniye çok kısa sürmeyecektir? Yapılan çalışmalar erkeklerin kadınlardan daha uzun süre esnediğini kanıtlamıştır. İşin sırrı, erkek beyninin hacminin biraz daha büyük olması ve bu sebeple soğumasının daha uzun sürmesi gerçeğinde yatmaktadır.

3. Esnemek beyni soğutur

Araştırmalar, esnemenin beyin sıcaklığı ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarıyor. Esnemekle dengeli bir beyin ısısını koruma sağlarız. Araştırmalar, kişilerin yaz aylarında daha fazla esnediğini gösteriyor. Bu, esnemenin beyni soğuttuğu düşünüldüğünde, doğal bir mekanizma olarak ön plana çıkıyor.

4. Akciğerlerin alt kısmı esnemeyi sever

Dinlenirken veya pasif bir şey yaparken vücudun tamamen bir akciğere ihtiyacı olmaz. Esnemekle, istirahat halindeyken fonksiyonel olması için havanın akciğerlerin alt kısmına girmesine müsaade ederiz. Akciğerler ve esneme arasındaki bu bağlantı henüz tam olarak çözülememiştir.

5. Köpekler bizimle esner

Bir köpeğe bir aile üyesi gibi davranırsanız, köpeğin sizinle çok şey yaptığını gözlemlemişsinizdir. çalışmalar , sahiplerinin esnemesini duyan köpeklerin esnemeye başladığını kanıtlıyor.

6. Esnemek kişiler arasında bulaşıcıdır

Şu anda etrafınızda birileri varsa esnemeyi deneyin. Esnedikten sonra etrafı gözlemleyin. Sizin esnediğinizi görenlerin yarısı da esneyecektir, tıpkı gülmenin bulaşıcı olduğu gibi. Esnemenin niçin bulaşıcı olduğunu kimse bilmiyor fakat bulaşıcı olduğu biliniyor.