Bu tavada bonfile, size parmaklarınızı değil ellerinizi yedirecek

Et yemekleri, sofraların olmazsa olmazları arasında yer alır. Genellikle dışarıdan sipariş edilse de, evde de oldukça lezzetli et yemekleri yapılabiliyor. İşte bunlardan biri: Tavada bonfile!

600 gr dana bonfile

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

1 dal taze biberiye

2 dal taze kekik

Tavada bonfile yapılışı:

Tavada bonfile tarifi için; 600 gr dana bonfileyi orta boy bir kaba koyun. Bonfilelerin üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Bonfileleri eliniz ile iyice harmanlayın. Şayet vaktiniz varsa bonfilelerin üzerini streç film ile kapatıp, buzdolabında 1-2 saat kadar marine edin.

Diğer yandan orta boy geniş bir tavayı ocak üzerine alıp, iyice ısıtın. Tercihen döküm tava kullanabilirsiniz. Zira döküm tava etlerin daha lezzetli pişmesine sebep olur. Sonrasında bonfileleri iyice ısıttığınız tavanın içine koyun. Bu şekilde hiç dokunmadan 3 dakika kadar mühürleyin. Mühürleme işlemi etin suyunun içinde mumuhafaza olmasını sağlar. Bu sayede piştikten sonra hem daha lezzetli hem de daha yumuşak etler elde edersiniz. Sonrasında diğer yüzünü de 3 dakika kadar daha aynı şekilde mühürleyin. Pişirme süresi bonfilenin kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. 1 parmak kalınlığında bonfile ortalama 3 dakika, daha kalınsa 5 dakika orta iyi derecesinde pişecektir. Bu süreyi istediğiniz pişme kıvamına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Sonrasında pişen bonfileleri geniş bir tava içine koyun. Üzerlerine tercihe göre biraz tuz ve biraz karabiber serpiştirin. Tavanın bir kenarına 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edin. Aroma katmak için 1 diş sarımsak, 1 dal taze biberiye ve 2 dal taze kekik koyun. Tereyağın erimesini sağlayın. Eriyen tereyağı bir kaşık yardımı ile etin üzerine döküp, eti eşit dakikalarda döndürerek pişirmeyi sürdürün. Ete uyguladığımız bu yöntem mantolama yöntemidir. Mantolama tekniği, eti mühürledikten hemen sonra uygulanır. Bu yöntem ile etin dış yüzeyi yumuşak bir dokuya sahip olur.

Tavada bonfile ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 15 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik tavada bonfile için geçerlidir.