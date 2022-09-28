BIST 3.208
DOLAR 18,52
EURO 17,86
ALTIN 983,98
HABER /  DÜNYA

Uzmanlardan İngiliz halkını korkutan uyarı! 20 bin kişi ölebilir sağlık sistemi çöker deniyor

Uzmanlardan İngiliz halkını korkutan uyarı! 20 bin kişi ölebilir sağlık sistemi çöker deniyor

İNGİLTERE'de uzmanlar 'Süper Grip' uyarısında bulundu. Ülkede 20 bin kişinin ölebileceği, sağlık sisteminin çökme noktasına kadar gelebileceği ifade edildi. Doğalgaz tedarikinin azalmasıyla kışın sert geçmesi beklenen İngiltere'de en son 5 yıl önce büyük bir grip salgını yaşanmıştı.

Abone ol

İngiltere dünyanın kalanı gibi corona virüs salgınının maddi manevi yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir uyarı geldi. Sağlık uzmanları bu kış grip salgınının çok sert geçeceğini belirtti. Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) yetkilileri zorlu kışta 20 binden fazla İngiliz'in ölebileceğine dikkat çekti.

NHS'den yapılan uyarıda kış gelmeden herkese aşı olun çağrısında bulunuldu. Özellikle Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalmasıyla İngiltere'yi ve diğer Avrupa ülkelerini zorlu bir kış bekliyor.

Yetersiz kalabilir

Zaten soğuk geçmesi beklenen kışta güçlü bir grip salgınında sağlık sisteminin yetersiz kalacağından endişe ediliyor.

"Kendinizi koruyun"

UKHSA'nın üst düzey danışmanı Dr. Susa Hopkins, "Kendinizi koruyun ve sağlık sistemimiz üzerindeki yükü azaltın" uyarısını yaptı.

"Süper Grip" en son 5 yıl önce öldürdü

Ülkede en son güçlü grip salgınının 5 yıl önce yaşandığı belirtildi. 2017 yılındaki salgında 20 binden fazla insanın öldüğü ve 40 binden fazla insanın ise hastaneye yattığı belirtildi.

Avustralya'daki veriler H3N2 türü gribin hızlıca yayılabileceğini gösteriyor. İngiltere sağlık yetkilileri ülkede benzer bir tablonun ortaya çıkmasından korkuyor.

Ülkede halihazırda tedavi sırasında olan insan sayısı 7 milyona yaklaşmış durumda. Şimdiye kadar 33 milyon kişiye yetecek aşı depolandı. Bu nedenle özellikle Covid-19 konusunda hatırlatma dozunun gözardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım
Foto Galeri Bavulu toplayıp huzurevinden İstanbul'a yola çıktı! Şaşırtan hikaye: Ezikliğini yaşadım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a gönderme! 'Böyle çocuk mu alınır' sözlerine flaş cevap!
Müge Anlı'dan canlı yayında Demet Akalın'a gönderme! 'Böyle çocuk mu alınır' sözlerine flaş cevap!
Yüksek Getiri Garantisi İle Emeklilik Hayallerinize Ulaşın!
Yüksek Getiri Garantisi İle Emeklilik Hayallerinize Ulaşın!
Beylikdüzü'nün 'Mısırcı Dedesi' uyuşturucu satıcısı çıktı! Çocukları böyle zehirlemiş
Beylikdüzü'nün 'Mısırcı Dedesi' uyuşturucu satıcısı çıktı! Çocukları böyle zehirlemiş
Burnunda köyünüz kokacak, içinizi ısıtacak erişteli nohut çorbası tarifi! Hemen deneyin
Burnunda köyünüz kokacak, içinizi ısıtacak erişteli nohut çorbası tarifi! Hemen deneyin
'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık
'6'lı değil 9'lu masa' diyen AK Partili Mustafa Şen: Biz seçimi çoktan başlattık
CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...
CHP Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili suç duyurusu! Tüm sorumlular hakkında...
Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı
Fatih Altaylı'dan olay yazı! 'Çok çirkin, çok bel altı bir sürece giriyoruz' deyip Haziran hatırlatması yaptı
Çocuklarınızda geçmeyen öksürük varsa hemen bu şifa kaynağını kullanın
Çocuklarınızda geçmeyen öksürük varsa hemen bu şifa kaynağını kullanın
İYİ Parti'den Can Ataklı'ya 's..tirin gidin' cevabı: Ahlaksız, gazeteci görünümlü trol
İYİ Parti'den Can Ataklı'ya 's..tirin gidin' cevabı: Ahlaksız, gazeteci görünümlü trol
İsrail askerleri mülteci kampını bastı çok sayıda Filistinli öldürdüler
İsrail askerleri mülteci kampını bastı çok sayıda Filistinli öldürdüler