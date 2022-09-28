İYİ Parti'den Can Ataklı'ya 's..tirin gidin' cevabı: Ahlaksız, gazeteci görünümlü trol

Can Ataklı, "HDP'nin olduğu yerde olmayız" diyen Meral Akşener ve İYİ Partililere açık açık küfretti. İBB'nin İYİ Partili Belediye Meclisi Başkanvekili İbrahim Özkan yargıda hesabını soracaklarını duyurdu.

Abone ol

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu erde biz olmayız. İlla olsun deniyorsa biz kalkalım masadan onlar otursun" sözleri Can Ataklı'yı delirtmişti. İYİ Parti kadrolarının HDP'ye karşı tavrına "ahmakça" diyen Can Ataklı, "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." demişti.

Gazeteci görünümlü trol!

İYİ Parti'den Can Ataklı'ya ilk tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Partili Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden Can Ataklı'ya "gazeteci görünümlü trol" deyip saydırdı.

İbrahim Özkan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Can Ataklı için, "Bu ahlaksız, gazeteci görünümlü trol küfrünün hesabını mutlaka verecektir. İYİ Parti ne kadar doğru yere çomak sokmuş ki rahatsızlık zirve yapmış!" ifadelerini kullandı.